Feriado de Carnaval récord: viajaron más turistas que en 2025

En un fin de semana colmado de eventos culturales, artísticos y recreativos, el número de turistas que viajó creció 7,2% frente al mismo fin de semana de 2025. El clima fue inestable, típico de febrero, pero no frenó las decisiones de viajar.
- De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el primer fin de semana largo de 2026, el Feriado de Carnaval, dejó cifras récord: viajaron 3 millones de turistas (7,2% más que el año pasado) con un impacto económico directo de $ 1.007.793 millones, es decir más de 1 billón de pesos gastados en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. Fueron cuatro días de muchísimo movimiento en todos los rincones del país, incluyendo ciudades menos receptivas al turismo, pero que se vieron atraídas por sus originales propuestas carnavalescas.
- El gasto directo total que realizaron los turistas creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $ 111.605 por turista, se redujo un 7,7% (también a precios constantes).
- Una variable más holgada este año fue la estadía, que se ubicó en 3 días frente a los 2,8 días de 2025. La gente eligió destinos muy atados a las promociones, tanto en hotelería como en transporte aéreo.
- El fin de semana de cuatro días fue muy inestable climáticamente, y en casi todas las ciudades se combinaron calor, sol, lluvia, viento y tormenta, algo que es habitual en febrero y ya no parece ser una variable que incida demasiado en la decisión de viajar o no
- Los números del Carnaval 2026 fueron récord histórico en cantidad de turistas. La mejor marca se había logrado en 2023, con 2.925.000 viajeros, y ocurre en un contexto económico de muchas restricciones de ingresos en las familias, lo que refuerza la importancia que tienen estas fechas en la población.
- Los destinos más elegidos fueron las ciudades con tradición de carnaval, destacándose las ubicadas en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, con dos modalidades de festejos muy diferentes entre el litoral y el norte argentino. También las de la costa y el interior bonaerense convocaron gente con sus carnavales, y lo mismo Mendoza y el sur del país.
- Es el quinceavo año consecutivo que la Argentina festeja oficialmente el Carnaval tras más de tres décadas en que esa celebración había desaparecido del calendario de feriados nacionales.