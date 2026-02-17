Feriado de Carnaval récord: viajaron más turistas que en 2025

En un fin de semana colmado de eventos culturales, artísticos y recreativos, el número de turistas que viajó creció 7,2% frente al mismo fin de semana de 2025. El clima fue inestable, típico de febrero, pero no frenó las decisiones de viajar.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el primer fin de semana largo de 2026, el Feriado de Carnaval, dejó cifras récord: viajaron 3 millones de turistas (7,2% más que el año pasado) con un impacto económico directo de $ 1.007.793 millones, es decir más de 1 billón de pesos gastados en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. Fueron cuatro días de muchísimo movimiento en todos los rincones del país, incluyendo ciudades menos receptivas al turismo, pero que se vieron atraídas por sus originales propuestas carnavalescas.

El gasto directo total que realizaron los turistas creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $ 111.605 por turista, se redujo un 7,7% (también a precios constantes).

Una variable más holgada este año fue la estadía, que se ubicó en 3 días frente a los 2,8 días de 2025. La gente eligió destinos muy atados a las promociones, tanto en hotelería como en transporte aéreo.

El fin de semana de cuatro días fue muy inestable climáticamente, y en casi todas las ciudades se combinaron calor, sol, lluvia, viento y tormenta, algo que es habitual en febrero y ya no parece ser una variable que incida demasiado en la decisión de viajar o no

Los números del Carnaval 2026 fueron récord histórico en cantidad de turistas. La mejor marca se había logrado en 2023, con 2.925.000 viajeros, y ocurre en un contexto económico de muchas restricciones de ingresos en las familias, lo que refuerza la importancia que tienen estas fechas en la población.