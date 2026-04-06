FERIA EL MERCADER VUELVE AL PARQUE PLAZA MONTERO

Vuelve a Las Flores el evento que reúne gastronomía, emprendedores y música en vivo. El 10, 11 y 12 de abril el Parque Plaza Montero recibe a FERIA EL MERCADER, desde las 11 y hasta la una de la mañana podremos recorrer los stands de artesanos, food tracks, patio cervecero, juegos infantiles y disfrutar de shows musicales en vivo, todo con entrada libre y gratuita

En el escenario, el viernes se presenta el folclore con *»LOS JOVENES MUSIQUEROS»*.

*»THE PALMERS»*, para cerrar la noche del sábado.

Y el domingo 12 bailamos con los clásicos de *»TAMBO TAMBO»*

Además, El MERCADER cumple 10 años y habrá sorteos cada 2 hs. durante todo el fin de semana. Y el domingo antes de la banda principal gran sorteo de una bicicleta. Comprando en cualquier food track recibis un bono para partipar.