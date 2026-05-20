Fabián Blanstein: «Firmamos un documento con el gobernador por el consenso general del derecho a la salud”

El intendente Fabian Blanstein se reunió ayer con el gobernador bonaerense Axel Kicillof en La Plata junto a más de 70 intendentes de la provincia -de distintos espacios políticos- para buscar un consenso por la situación que atraviesa hoy todo el país con la crisis en el sistema sanitario.

El encuentro se realizó en la sede de Gobernación donde se firmó un documento que expresa el impacto del ajuste nacional sobre el sistema sanitario y que será presentado hoy en la Marcha Federal de Salud convocada para esta tarde.

“En la reunión de ayer se expuso la complicada situación en la que esta todo el sistema de salud, con los recortes del gobierno nacional que pega en los municipios, dificulta tratamientos, profundiza desigualdades territoriales, y todo se traslada a los hospitales públicos”, explicó Blanstein esta mañana a Play Radios.

Junto al gobernador estuvieron el ministro de salud de la provincia, Nicolas Kreplak e integrantes del gabinete, quienes expusieron la gravedad del tema -contó el intendente- con más de 700 mil personas que ya han perdido su cobertura sanitaria y se volcaron a los hospitales públicos, “que van a colapsar”, aseguró.

El programa remediar, la provisión de vacunas, los insumos para mantener las políticas sanitarias, todos estos temas se trataron y son el eje de la marcha de hoy. “Ojala razonen las autoridades nacionales y revean eso y no se recorte más en el sistema de salud. Ese documento que firmamos tiene que ver con esto, el consenso general del derecho a la salud”, manifestó Blanstein.

Por otra parte también se refirió a la situación de IOMA, donde señaló que también se ve afectada por arrastre por todo esto. “Hay un aumento del 40% de consultas ambulatorias, se ve afectada en la provisión de prótesis, medicamentos de alto costo, ioma tienen un déficit de mil millones de pesos por mes”.