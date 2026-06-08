Expo Miel Azul: «Se confirmaron 87 expositores y la expectativa es muy amplia»

Este próximo fin de semana la ciudad de Azul invita a la 37° Fiesta Provincial de la miel, organizada por el centro de apicultores de esa ciudad, el viernes 12 y sábado 13 de junio.

El encuentro se realiza en el predio de la Sociedad Rural de Azul -Av. Urioste y Ruta Nacional N°3- con conferencias y charlas donde los 87 expositores confirmados podrán ser parte, además del paseo de artesanos, patio de comidas, juegos para niños y espectáculos en vivo para todo el público asistente.

Leandro Frigoli, comunicador, técnico especializado, trabajador del INTA y colaborador en la organización dialogó esta mañana con Play Radios y detalló las distintas actividades programadas para la expo. Destacó la importancia que tiene esta actividad en la ciudad y la región, «Es la feria mas importante a nivel nacional», dijo. Así como la valoración entre los productores locales y de afuera, considerándose esta, como la expo apícola más grande de Latinoamérica, en cuanto a cantidad de participantes y calidad de contenido.

«Es una expo muy interesante, llegan empresas que venden insumos vinculados a la apicultura de todo tipo, desde personas que venden artesanías hasta las 5 empresas que venden maquinaria apícola para extracción, fraccionamiento o lo que fuere», explicó Frigoli.

La inauguración será el sábado a las 13 hs y contará con la presencia del Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodriguez. «La expectativa muy amplia por la cantidad de expositores y Azul es referencia nacional en materia de exposición», señaló.

Audio Frigoli:

Programa completo:

Sabado 13 de junio de 2026 – predio de la sociedad rural de Azul

Ciclo de conferencias

10:00 a 12:00 hs. : Características de los servicios de polinización en cultivos extensivos.

Disertan

El técnico apícola Javier Crettaz de Macia (Entre Ríos) en el servicios en colza y carinata.

El apicultor Walter Seewalt de Santa Rosa (La Pampa) en la polinización de frutales, vicia y girasol.

Licenciados Pablo Caviglasso y Marco Juarez de Córdoba de I.N.T.A. y P.R.O.A.P.I. en la polinización de cultivos de soja (casos implementados).

Modera Ariel Guardia López, ingeniero agrónomo del Ministerio de desarrollo agrario de Buenos Aires.

13:00 hs. : Inauguración oficial de la XXXVII Expomiel Azul 2026 – XXVIII fiesta Nacional de la miel.

14:30 a 15:00 hs. : Presentación del XVII congreso latinoamericano de apicultura FILAPI 2026,Mar del Plata SADA y ministerio de desarrollo agrario de la provincia de Buenos Aires.

15:00 a 16:30 hs. : Requerimientos y tendencias del mercado mundial de miel.

Disertan

El ingeniero agrónomo Norberto García Girou, presidente de la comisión de economía de Apimondia y asesor técnico de NEXCO S.A.

El ingeniero agrónomo Alejandra Palaciode la facultad de ciencias agrarias de Balcarce y asesora técnica de NEXCO S.A.

Modera Lucas Martínez, perito apícola y Presidente de S.A.D.A.

Organiza: Centro de apicultores de Azul

Colaboran

Instituto Nacional de tecnología agropecuaria y programa Nacional apícola (I.N.T.A. y P.R.O.A.P.I.).

Ministerio de desarrollo agrario y provincia de Buenos Aires

Sociedad Argentina de apicultores (S.A.D.A.)

NEXCO S.A.