Excelente participación de José Albarello en natación y Clara Mendivil en patín

NATACIÓN: PARTICIPACIÓN DE JOSÉ ALBARELLO EN EL TORNEO ARGENTINO MASTER “RODOLFO SACO”

La Secretaria de Deportes hace mención a la presentación de José Albarello en el Torneo Argentino de Natación Máster “Rodolfo Saco”, que se desarrolló días pasados en el Parque Roca de Buenos Aires con la organización de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

El florense dejó una buena imagen en este prestigioso evento, logrando las siguientes posiciones: 4° en 200 m. combinados (50 m. de mariposa, + 50 m. de espalda, +50 m. de pecho + 50 m. de crol), 5° en 100 m. combinado, 6° en 50 m. pecho, 7° en 50 m. libre, 7° en 200 m. libre y 9° en 800 m. libre.

PATÍN: CLARA MENDIVIL CLASIFICÓ AL NACIONAL “COPA GONZÁLEZ MOLINA”

Asi mismo, la Secretaría de Deportes destaca la participación de Clara Mendivil en la competencia de Patín Artístico correspondiente a la Región “C” Zona 2 de la Federación Rioplatense Gran Buenos Aires – ADEPA, que se llevó a cabo ayer martes 21 de julio en el gimnasio del Instituto Santa Inés de Turdera.

La florense, acompañada por la profesora Luisina Gioiosa, intervino en la categoría GM Avanzado Mayores, donde logró la tercera ubicación en la especialidad Solo Dance y en la prueba Combinada se adjudicó el segundo puesto.

Estos excelentes resultados le permitieron a Clara obtener una plaza para disputar el Nacional «Copa González Molina», prevista para el mes de octubre de 2026 en San Juan.