ESTUDIÁ EN LAS FLORES: TECNICATURA SUPERIOR EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OTROS CURSOS

NUEVO COMIENZO DE LA TECNICATURA EN IA

La Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Las Flores informa que se encuentra abierta la INSCRIPCIÓN a la Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial del Instituto de Formación Técnica Nº 213; gratuita y de modalidad virtual con encuentros presenciales.

La mencionada tecnicatura forma profesionales capacitados para realizar proyectos de innovación que involucren actividades en el campo de la Ciencia de Datos dentro de organizaciones o con clientes particulares y la IA para la adquisición, captura, adecuación y disponibilidad de datos específicos para un determinado objetivo.

Requisitos de inscripción: formulario de inscripción, fotocopia de DNI, título secundario y 2 fotos carnet 4×4.

Por consultas e inscripción Av. Gral. Paz y Alem 1er. piso, WhatsApp 2244-464216, educacion@lasflores.gob.ar, de 8 a 20 horas.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES DE LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA (LSA)

Se informa que se encuentra abierta la inscripción a los Talleres de Lengua de Señas Argentina LSA que se brindarán desde la Dirección de Discapacidad, dependiente a la Secretaría de Desarrollo Humano.

– Taller Inicial

Orientado a personas oyentes o hipoacúsicas mayores de 18 años, sin conocimiento previo de LSA.

Se dicta los días lunes de 17:30 a 19:00 horas en la Dirección de Discapacidad, Av. San Martin 480.

Inicia: 06-04-2026 – Finaliza 06-07-2026

– Taller de Lengua de Señas Argentina LSA

Orientado a personas oyentes o hipoacúsicas mayores de 18 años con conocimiento básico.

Se dicta los días martes de 15 a 16:30 horas en la Secretaría de Educación (Av. Gral. Paz y Alem)

Inicia 07-04-2026 – Finaliza 07-07-2026

– Taller Inicial Intensivo

Orientado a personas oyentes o hipoacúsicas mayores de 18 años, sin conocimiento previo de LSA.

Se dicta los días miércoles de 16 a 17 horas en la Secretaría de Educación (Av. Gral. Paz y Alem)

Inicia 08-04-2026 – Finaliza 08-07-2026

Cada capacitación tiene una duración de 3 meses. Se entrega certificado de asistencia. No otorgan puntaje docente.

Están a cargo de Tomas Juanteguy, orientador sordo e interprete Mohorade Adriana (estudiantes).

La inscripción se realiza por WhatsApp, de lunes a jueves en el horario de 10 a 17 horas. Los mensajes se deben enviar al teléfono 2244 426222 (Adriana) hasta el 27 de marzo inclusive. Los cupos son limitados.