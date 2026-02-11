ESTUDIÁ EN LAS FLORES: PROPUESTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 

La Secretaría de Educación y Cultura, informa a la comunidad que se encuentra abierto el proceso de preinscripción a las Carreras Universitarias virtuales que integran la Oferta Académica 2026, en el marco del convenio de cooperación educativa vigente con la Universidad Nacional de Quilmes.

La inscripción se realiza en dos etapas:

1. Preinscripción: Las personas interesadas deben completar un formulario, posteriormente recibirán la información necesaria para continuar el trámite.

https://forms.gle/4FnC86SVypBqPhUm8

2. Inscripción oficial al Campus UNQ

Luego de la preinscripción, se enviará un link oficial de la Universidad Nacional de Quilmes, donde cada aspirante deberá ingresar, seguir el instructivo y completar todos los datos solicitados para finalizar la inscripción definitiva al Campus Virtual de la UNQ.

Este paso es obligatorio para quedar correctamente inscripto/a en la carrera elegida.

La oferta académica incluye las siguientes propuestas universitarias:

* Licenciatura en Administración

* Contador Público

* Tecnicatura Universitaria en Ciencias Empresariales

* Licenciatura en Gestión del Comercio Internacional (CC)

* Licenciatura en Turismo y Hotelería (CC)

* Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades (CC)

* Licenciatura en Educación (CC)

* Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios

* Licenciatura en Geografía (CC)

* Licenciatura en Artes y Tecnología (CC)

* Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en el Trabajo

En el marco de una política educativa que promueve la formación superior como un derecho y una herramienta clave para el desarrollo local, se acompaña a las y los estudiantes durante todo el proceso de inscripción y con un importante aporte del Municipio en las cuotas.

Por consultas, dirigirse a la Secretaría de Educación y Cultura, Av Gral. Paz y Alem 1er. piso, por mail a educacion@lasflores.gob.ar o por WhatsApp 2244-464216.