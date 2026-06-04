ESTE SÁBADO 6 ENCUENTRO DE ORQUESTAS EN EL TEATRO ESPAÑOL

Este sábado 6 de junio a partir de las 15:30 horas, se presentará en la sala del Teatro Español el Programa de Coros y Orquestas y se realizará un Encuentro Estudiantil Infanto Juvenil de la Provincia de Buenos Aires.

Participará la Orquesta de Marcos Paz, dirigida por la directora orquestal Giselda Mastrango. Asimismo, estará presente la Orquesta de Punta Lara, dirigida por el director orquestal Leandro Pérez, quien además se encuentra a cargo de la Escuela Orquesta de Las Flores.

Cabe destacar que este evento ha sido declarado de Interés Municipal.

Se invita a toda la comunidad a presenciar el evento que será con entrada libre y gratuita.