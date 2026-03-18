Este jueves sesión en el Concejo Deliberante

El jueves 19 de marzo se realizará una sesión ordinaria en el salon Oscar Alende del Honorable Concejo Deliberante, a las 19 hs.

El orden del día incluye 22 puntos entre los cuales hay varios proyectos de ordenanza como la eliminación de la tasa seguridad e higiene del ámbito municipal; la inclusión de la leyenda; “2026 – Año de los derechos humanos por la memoria, la verdad y la justicia. 50 años de la última dictadura cívico militar” y la creación del fondo municipal de asistencia problemas de salud.

En proyectos de resolución se tratará el mejorado y reparacion de calles, implementacion de reductores de velocidad y mejoras en la iluminación de la plazoleta Grullas de papel. Tambien y como último punto del orden del dia se debatirá -en el punto Despachos de Comisión- el expediente que refiere al sorteo de las 110 viviendas.

Orden del dia completo:



1. Izamiento de la Enseña Nacional

2. Homenajes.

3. Acta 1779, 1780, 1781.

Comunicaciones del Departamento Ejecutivo

4. Expte DE 12, P. ord, contrato locación inmueble estudiantes (Tandil).

5. Expte DE 07, P ord, contrato concesión distribución y comercialización energía.

Proyectos de Ordenanza

6. Expte TxLF 08, inclusión leyenda “2026 – Año de los derechos humanos por la memoria, la verdad y la justicia. 50 años de la última dictadura cívico militar”.

7. Expte LLA 18, creac. programa municipal control y monitoreo calidad agua potable.

8. Expte LLA 19, eliminación tasa seguridad e higiene del ámbito municipal.

9. Expte ALF 20, creación fondo municipal asistencia problemas de salud.

Proyectos de Decreto

10. Expte TxLF 11, interés leg “Encuentro nacional de murgas argentinas”.

Proyectos de Comunicación

11. Expte LLA 17, informe varios puntos en relación comercios habilitados en la ciudad

12. Expte LLA 16, informe respecto a problemática vinculada al servicio agua potable.

13. Expte LLA 15, informe varios puntos erogaciones generales “Torneo Tino Costa”.

14. Expte LLA 14, informe acciones llevadas a cabo (luego del informe de seguridad e higiene) en el funcionamiento del centro de monitoreo.

15. Expte ALF 22, informe estado pozos agua, niveles de arsénico y otros contaminantes.

16. Expte LLA 24, informe provisión servicios (agua, red cloacal, y gas) zona B° Traut.

Proyectos de Resolución

17. Expte TxLF 09, cordón cuneta y mejorada calle Tucuman e/ V. Paz y Moreno.

18. Expte TxLF 10, reductores velocidad en Avellaneda / R. Vera y C. Tejedor.

19. Expte ALF 21, repav. calle R. Firpo y reparación calles perimetrales (B° Obrero).

20. Expte ALF 23, mejora iluminación plazoleta Grullas de Papel.

21. Expte TxLF 13, creación “Centro recreativo y educativo municipal (paraje Boer)”.

Despachos de Comisiones

Comisión Plenaria

22. Expte DE 06, P ord, sorteo 110 viviendas