ESTE FIN DE SEMANA III ENCUENTRO PROVINCIAL DE ESCRITORES CIUDAD DE LAS FLORES

El próximo sábado 6 de junio a partir de las 15 horas se realizará el III Encuentro Provincial de Escritores Ciudad de Las Flores, con grandes referentes de la literatura bonaerense.

Se contará con la presencia de: Angel Sergio Pinedo (Lanús), Victoria Ponce (Azul), Gustavo Margonari (CABA), Leonilda Foix (General Lamadrid), Oscar Urruchua (Las Flores), Cindy Moreno (Roque Pérez), Mario Cabrera (Las Flores), Pablo Mariosa (Tandil).

Además, habrá rondas de lectura con más escritores florenses y un show musical de cierre con Ezequiel Ailán.

El Encuentro tiene como objetivo ser un lugar donde encontrarse a compartir ideas, experiencias y potenciar las actividades que contribuyan a reafirmar la cultura abrazando la palabra.

Se realizará en la Municipalidad de Las Flores, en los Salones Rojo y Blanco.