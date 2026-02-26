ESTE FIN DE SEMANA FESTIVAL MEDIEVAL EN GENERAL BELGRANO

El evento medieval más grande de Argentina desembarca en General Belgrano. El parque Mateo Bruzzo se está convirtiendo en una aldea medieval y los espera a todos este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo desde las 13 y hasta las 20 hs.

Se trata del festival MEDIEVALCON, destacado por su amplia trayectoria en eventos masivos.

El parque Mateo Bruzzo – paseo junto al Río Salado en la costanera de General Belgrano- se convertirá por primera vez en una aldea de recreación medieval. Contará con su gran FUERTE y Torres para el gran *ASEDIO*

Con entrada libre y gratuita, durante los dos dias se podrá disfrutar de un mercado de artesanos de época, Gastronomía medieval con diferentes propuestas, Campamento de recreación, Shows musicales y actividades para toda la familia.

Además el Asedio al fuerte, tiro con arco y flecha, demostración de combate medieval, y shows de danza.

General Belgrano los espera para terminar las vacaciones juntos en un fin de semana de película!