Este fin de semana en Las Flores: 2° edición Copa Nacional de Fútbol Infantil “Tino Costa”

Este fin de semana la ciudad se prepara para recibir gran cantidad de visitantes para lo que será la 2ª edición de la Copa Nacional de Fútbol Infantil Las Flores “Tino Costa” Homenaje a “Mingo” Angelello, con la participación de más de 40 equipos.

Sergio Traut, integrante de la organización de la parte deportiva, manifestó en Play Radios que son más de 100 partidos los que se disputarán entre las tres categorías. “Ya tenemos armado el fixture. En la categoría 2014 –la central- viene equipos de clubes de AFA como Boca, River, Huracán, Banfield, Velez, Independiente, Lanús –campeón 2025-. Además de equipos de toda la provincia como El Fortín de Olavarría, o los de Saladillo, Alvear y GEBEL de Mocoretá, Corrientes”, detalló Traut.

Este torneo no solo implica un espectáculo deportivo, sino que también invita a conocer la ciudad, al movimiento turístico, a activar la economía local. “Para todo esto es muy importante y que trabajen todos, la parte gastronómica, hospedajes, hay que mostrar la ciudad. Esta todo agotado, más de 600 plazas ocupadas, viene mucha gente”, completó el organizador.

Traut destacó no solo la organización por parte de la municipalidad de Las Flores sino también el aporte de todos, como la liga de futbol, los clubes locales aportando infraestructura, canchas, salones, alojamiento.

Para quienes deseen adquirir entradas, a partir de mañana se venderán los abonos para todo el fin de semana con acceso a todas las canchas, y también está la opción de comprar por día –igualmente con acceso en esa fecha a todos los partidos-.

El Torneo se disputará en nuestra ciudad desde el próximo viernes 13 de febrero y se extenderá durante los días, 14, 15 y 16.