ESTE FIN DE SEMANA «AIR BEAT FESTIVAL» EN EL PARQUE PLAZA MONTERO

El próximo sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Parque Plaza Montero se llevará a cabo un evento que combinará números artísticos, presencia de carros gastronómicos y, por primera vez en Las Flores, se podrá subir a un globo aerostático.

Air Beat Festival es una propuesta diferente para poder ser disfrutada en familia y con amigos organizada por La Barka Producciones con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores.

Habrá música en el escenario con tributo a diferentes grupos musicales de renombre nacional, como así también se destacará la feria de emprendedores y el parque de diversiones para los más chicos.

El globo aerostático cautivo será una de las grandes atracciones de la programación que incluye el armado e inflado del globo en vivo, las elevaciones y el show del fuego.

Un espectáculo abierto, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.