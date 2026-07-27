El teatro Español presenta este domingo a Inés Estévez y Germán Palacios con «El Hombre Inesperado»

El domingo 2 de agosto, a las 20 hs, el Teatro Español de Las Flores recibirá «El Hombre Inesperado», una obra de la dramaturga francesa Yasmina Reza, protagonizada y dirigida por Inés Estévez y Germán Palacios, en el marco de una exitosa gira nacional.

Hoy en diálgo con Flavio Perez, Inés Estevez destacó la extraordinaria respuesta del público en todo el país. «No podemos creer la recepción que está teniendo la obra en el interior. Es especial y maravillosa. También hacemos funciones en el Teatro Picadero, pero estamos disfrutando mucho de llevar esta propuesta a distintas ciudades», expresó la actriz.

Definió la obra como un texto de gran profundidad, aunque también muy simple. «La autora tiene un gran nivel de escritura y unos mensajes muy profundos. Es una obra con mucho humor, porque la gente necesita reírse, pero al mismo tiempo es absolutamente conmovedora», señaló.

Así mismo Estévez resaltó la importancia del teatro hoy, «El teatro es muy útil y muy necesario. La gente sigue acompañando no solo en la calle Corrientes, sino también en los teatros independientes y alternativos. Así como en el interior, estamos muy contentos, y disfrutando de llevar una obra diferente», afirmó.

«El Hombre Inesperado» Un viaje. Un encuentro impensado. Un destino… ¿o solo azar? Dos soledades coinciden en un mismo vagón de tren. Sus pensamientos vuelan hasta entrecruzarse en un intercambio de poesía, humor e inteligencia, con giros sorprendentes que podrían cambiar sus vidas para siempre.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro y de manera online a través de Entradaweb: https://www.entradaweb.com.ar/evento/f7512303/step/1