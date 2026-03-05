Estatales bonaerenses llegaron a un acuerdo salarial: aumento del 9% en tres tramos

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires llegó a un acuerdo paritario con los gremios estatales, UPCNBA y ATE, que contempla un aumento salarial total del 9% para los primeros meses del año. La propuesta, que ya fue aceptada por la mayoría de las seccionales, se abonará en tres tramos:1,5% consolidado de febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril.

Además del incremento, se acordaron medidas adicionales para mejorar las condiciones laborales de los estatales. UPCNBA y ATE destacaron el pago de una bonificación remunerativa no bonificable de $20.000 desde marzo, destinada a compensar la situación de los auxiliares de la educación y otros sectores críticos. El aumento también se aplicará al sector jubilados, ampliando el alcance de la medida.

En materia de estabilidad laboral, se estableció la titularización de los jefes de departamento y subdirectores interinos con antigüedad de 3 años consecutivos o 5 alternados, así como la recategorización de un nivel para cada agente a partir del 1 de julio. Para los trabajadores que ya se encuentran al tope del escalafón, se implementará una bonificación por tope de agrupamiento.

También se avanzará en el pase a planta transitoria de las becas de contingencia ingresadas hasta diciembre de 2022 y en la continuidad de los pases de beca de capacitación. UPCNBA solicitó además la convocatoria a mesas técnicas para sectores como Auxiliares de Educación, Carrera Administrativa, Lotería, Salud y Mantenimiento en todos los ministerios, mientras que ATE ratificó la continuidad de mesas para el Convenio Colectivo de Trabajo, Carrera Administrativa y otros sectores estratégicos.

El acuerdo contempla un monitoreo de la paritaria en mayo y una reapertura de la negociación en junio, con el objetivo de ajustar los salarios y las condiciones de trabajo según la evolución de los indicadores económicos y fiscales de la provincia. Esta cláusula permite a ambas partes retomar las discusiones si las proyecciones iniciales se desvían.

Claudio Arévalo, secretario general de ATE Buenos Aires, destacó la disposición del gobierno provincial para dialogar: “Valoramos que la provincia convoque a discutir el salario y las condiciones de trabajo en paritarias y la mejora en la oferta. Mientras el gobierno de Milei reprime a los trabajadores, en Buenos Aires discutimos aumento salarial, pases a planta permanente y recategorizaciones.” Arévalo agregó que la mayoría de las seccionales de ATE aceptaron la propuesta, marcando un cierre positivo para la negociación paritaria de inicios de 2026.

