Esta tarde sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante

Este martes 24 se convocó a sesión extraordinaria a las 19 hs en el salón Oscar Alende de Honorable Concejo Deliberante de Las Flores, a efectos de tratar el siguiente orden del día:

1. Izamiento de la Enseña Nacional.

2. Homenajes

Despachos Comisión Plenaria

3. Expte V 243, P decreto, Declarar Interés Legislativo Intervención Colectiva Plaza Mitre

– Renacer Las Flores y Reaccion Rodante4. Expte V175, V212, EP22 233, AJ 55, AJ 240, P. Res, Solicitud Reductores de Velocidad.

5. Expte. TXLF 215, P decreto, reubicación circuito de Karting y cafeteras.

6. Expte. AJ 235, P decreto, no aplicación actualización de los montos tasas red vial.

7. Expte. AJ 238, P decreto, Creación Fondo Emergencia Empleados Municipales

8. Expte. PE (Alianza Juvenil), P. Res, restituir nombre original de la calle Pueblos Originarios.

9. Expte DE 250, P Ord, creación Registro de Contratistas de Obras Vecino – empresa