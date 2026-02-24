Esta tarde sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante

Este martes 24 se convocó a sesión extraordinaria a las 19 hs en el salón Oscar Alende de Honorable Concejo Deliberante de Las Flores, a efectos de tratar el siguiente orden del día:
1. Izamiento de la Enseña Nacional.
2. Homenajes
Despachos Comisión Plenaria
3. Expte V 243, P decreto, Declarar Interés Legislativo Intervención Colectiva Plaza Mitre
– Renacer Las Flores y Reaccion Rodante4. Expte V175, V212, EP22 233, AJ 55, AJ 240, P. Res, Solicitud Reductores de Velocidad.
5. Expte. TXLF 215, P decreto, reubicación circuito de Karting y cafeteras.
6. Expte. AJ 235, P decreto, no aplicación actualización de los montos tasas red vial.
7. Expte. AJ 238, P decreto, Creación Fondo Emergencia Empleados Municipales
8. Expte. PE (Alianza Juvenil), P. Res, restituir nombre original de la calle Pueblos Originarios.
9. Expte DE 250, P Ord, creación Registro de Contratistas de Obras Vecino – empresa