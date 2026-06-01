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    ESCUELA TALLER: ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A LAS PROPUESTAS DE ESTE 2026

    La Escuela Taller, orientada a la difusión de los viejos oficios y restauración del Patrimonio, dará comienzo a sus talleres gratuitos hoy, lunes 1° de junio.
    La inscripción podrá realizarse a través del link https://forms.gle/ySAEcSPqZZycVgXa9 o directamente en los horarios de los talleres, en sede de la Escuela Taller sito en Av. Vidal y Alsina, con fotocopia de DNI.
    Los talleres son:
    – Platería: lunes y viernes de 19:00 a 21:00 horas
    -Soguería: miércoles de 19:00 a 21:00 horas
    Para mayor información comunicarse al teléfono 440956; al WhatsApp 2244 464216 o al mail educacion@lasflores.gob.ar

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