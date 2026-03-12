ESCLARECIMIENTO DE ABIGEATO: RECUPERAN 58 VACUNOS Y SECUESTRAN VEHÍCULOS 

Las Flores, 11 de marzo de 2026 – El Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Las Flores informa sobre el exitoso esclarecimiento de un hecho de abigeato agravado, logrando la recuperación de la totalidad de los animales sustraídos y el secuestro de los vehículos utilizados en el ilícito.

El Hecho

La investigación se inició el pasado viernes 6 de marzo, tras la denuncia de un productor agropecuario de la zona de «Pago de Oro». El damnificado constató el faltante de 58 animales vacunos de distintas categorías. En el lugar, se hallaron rastros de vehículos y una «manga casera» armada para facilitar la carga del ganado.

Investigación y Seguimiento

Bajo la intervención de la U.F.I. Nro. 11 de Azul, personal del G.T.O. del C.P.R. Las Flores realizó un exhaustivo relevamiento de testimonios y análisis de cámaras de seguridad. Se determinó que el robo ocurrió en la madrugada del miércoles 4 de marzo, involucrando tres vehículos:

* Una camioneta Volkswagen Amarok blanca (Mercedes).

* Un camión Mercedes Benz 1517 con cabina azul y caja roja/blanca (Mercedes).

* Un camión Mercedes Benz Axor 2036 con jaula blanca (Gualeguay, Entre Ríos).

El seguimiento a través de los centros de monitoreo de Las Flores, San Miguel del Monte, Navarro y Mercedes fue clave para identificar las patentes y el recorrido de los delincuentes.

Resultados de los Operativos

En la fecha, 11 de marzo de 2026, el Juzgado de Garantías Nro. 1 de Azul ordenó múltiples allanamientos en las ciudades de Mercedes y Marcos Paz, con los siguientes resultados:

* Recuperación total: Se hallaron los 58 vacunos en un establecimiento rural entre Mercedes y Navarro, los cuales ya fueron restituidos al propietario.

* Secuestros: Se incautaron la camioneta Amarok, el camión Mercedes Benz 1517, teléfonos celulares y un revólver calibre .38 con municiones.

* Identificación: Los conductores de los rodados fueron identificados y quedaron a disposición de la justicia.

La causa, caratulada como ABIGEATO, continúa su curso legal bajo la supervisión del Dr. Peiretti y el Dr. Barberena, a la espera de próximas medidas procesales para los involucrados.