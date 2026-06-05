EQUIDAD DE GÉNERO EN SALUD: LA PROVINCIA AVANZA HACIA UN NUEVO VADEMÉCUM OBSTÉTRICO

El Consejo Asesor de políticas en Equidad de Género y el Ministerio de Salud provincial consensuaron un nuevo vademécum obstétrico que fue propuesto y reconocido como una herramienta de organización sanitaria, que permite precisar el alcance de la competencia de prescripción de medicamentos reconocida a las y los profesionales de la obstetricia. La medida contribuye a jerarquizar el rol de las licenciadas, y asegurar mejores condiciones de acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva en la Provincia de Buenos Aires.

La Declaración firmada por todas las organizaciones participantes detalla que “en un contexto de disminución de la natalidad, el campo de la salud sexual y reproductiva atraviesa importantes cambios que requiere de transformaciones en la demanda de servicios”. Al mismo tiempo, expresa que “existe un creciente reconocimiento internacional de la necesidad de adecuar los modelos de atención de manera que permitan la ampliación de tareas a distintos perfiles profesionales; y la obstetricia profesional tiene un rol central en la garantía de acceso a servicios de salud sexual integral y de calidad”.

El nuevo vademécum propuesto adecua el marco de actuación de la obstetricia a las necesidades actuales del sistema sanitario; y permite reconocer y organizar prácticas que ya forman parte del campo de la salud sexual y reproductiva. De esta manera, otorga una mayor certeza y aprovecha las capacidades profesionales disponibles para mejorar el acceso a servicios esenciales, lo que contribuye a la implementación efectiva de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y a la atención postaborto. A tal efecto, se firmó una declaración de apoyo para su aprobación, con una resolución ministerial.

Las organizaciones que avalaron el documento fueron: CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Amnistía Internacional, ATTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina), Socorristas en Red, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, SOGIBA (Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires), AMADA (Asociación Médica Argentina de Anticoncepción), SAJIG (Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil), FUSA (Asociación Civil dedicada a la salud integral con perspectiva de género), CEDES (Centro de Estudio de Estado y Sociedad), REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina), y la Asociación de Parteras Independientes.

Revisión y actualización

El Ministerio de Salud bonaerense fundamentó la revisión del vademécum anterior vigente y la actualización del mismo, en su rol de rectoría sanitaria, reconocida y reafirmada por la Asesoría de Gobierno, y en la necesidad de adecuar la organización de los servicios a las demandas actuales, de manera consistente con la normativa provincial que establece que los alcances del ejercicio profesional se deben interpretar e incluso “podrán cambiar según los avances de la ciencia y la tecnología”.

En este sentido, la propuesta presentada al Consejo Asesor, analizada y avalada durante la reunión, define con mayor claridad los fármacos comprendidos en la competencia de las y los licenciados en obstetricia; y articula su ejercicio con las competencias que la ley ya reconoce en materia de salud sexual y reproductiva. El nuevo documento ordena su participación en prestaciones como la anticoncepción y la atención integral del aborto con medicamentos, entre otras, y brinda así mayor seguridad jurídica a los equipos de salud.

Las organizaciones participantes compartieron también los estándares internacionales formulados por la OMS (Organización Mundial de la Salud), IMC (Confederación Internacional de Matronas), UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) y FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia) que destacan que “con conocimientos adecuados, respaldo normativo y condiciones institucionales apropiadas, las y los profesionales de la obstetricia pueden cubrir una parte sustantiva de las necesidades esenciales de salud sexual, reproductiva, materna, neonatal y adolescente”.

En este sentido, la propuesta presentada por el Ministerio de Salud no sólo fue considerada consistente con estas recomendaciones, sino que el organismo consultivo evaluó que el vademécum propuesto constituye un elemento indispensable para lograr el efectivo involucramiento de estas/os profesionales y ofrecer un entorno propicio para aprovechar todo su potencial.

Fuente: prensa salud bonaerense