ENTREGA DE GAZEBOS A LA FERIA AGROECOLÓGICA

En el marco de las acciones de acompañamiento y fortalecimiento de la producción local, se realizó la entrega de seis gazebos destinados a los integrantes de la Feria Agroecológica que se lleva adelante semanalmente en Plaza Mitre.

La entrega se llevó adelante en el marco del programa Mercados Bonaerenses y contó con el acompañamiento de la Dirección de Comercialización Agroalimentaria del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, representada por el licenciado Pablo Feipeler Gómez.

Además, participaron de la jornada el intendente Fabián Blanstein; el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini, y el director de Desarrollo Agropecuario, Damián Dulau, quienes acompañaron a los feriantes y destacaron la importancia de continuar impulsando este tipo de espacios de comercialización directa.

Los nuevos gazebos permitirán brindar mayor comodidad y mejores condiciones para el desarrollo de cada jornada de exposición y venta, protegiendo tanto a productores como a visitantes ante distintas condiciones climáticas y favoreciendo una mejor presentación de los productos.

Desde el Municipio se continúa trabajando en políticas que promuevan el crecimiento de los pequeños productores, emprendedores y feriantes, fortaleciendo los circuitos de comercialización y fomentando el consumo de la mercadería producida en nuestro partido mediante procesos agroecológicos.

La Feria Agroecológica se ha consolidado como un espacio de encuentro entre productores y vecinos, impulsando la producción sustentable, el trabajo local y el desarrollo de la economía regional