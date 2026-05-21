ENTREGA DE CALEFACTORES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

La Secretaría de Educación y Cultura realizó la entrega de calefactores destinados a instituciones educativas del distrito, con el objetivo de garantizar espacios escolares seguros, confortables y adecuados ante la llegada de las bajas temperaturas.

Durante la entrega, se destacó que este aporte representa una decisión concreta de cuidado hacia las infancias, las juventudes y los trabajadores de la educación, entendiendo que aprender y enseñar en condiciones dignas es un derecho fundamental.

Participaron la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez; consejeros escolares y directivos de los establecimientos.

Desde estas áreas se trabaja en esfuerzos mancomunados para que las escuelas y jardines de la ciudad funcionen de la mejor manera.

Se reconoció especialmente el compromiso cotidiano de las comunidades educativas, y se reafirmó la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura escolar y acompañando a cada institución del distrito, tanto urbanas como rurales, para que todos cuenten con mejores condiciones para enseñar y aprender.