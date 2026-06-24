Enojo en el público futbolero porque la final local coincide en el horario con los 16avos del mundial

En la mañana de éste miércoles la Liga de Fútbol confirmó que el partido de vuelta entre Ferro y El Taladro se disputará este domingo a las 16hs, en el estadio «27 de abril» del Club Ferro.

Al conocerse el horario de la final de vuelta, recordamos que en la ida Ferro ganó 3 a 0, el público futbolero florense expresó su disconformidad con el horario ya que es coincidente con el inicio de los 16avos del Mundial de Fútbol y se manifestaron en nuestra radio pidiendo que se adelantara para las 14 hs.

Ante ésta situación el Presidente del Club Ferro Diego Aranda expresó a Play Radios que la intención era que la organización del Fútbol Senior postergara su fecha para poder bajar el horario de la final pero no hubo acuerdo con quienes organizan ese certamen que tiene entrada gratuita.

Por otro lado, también se dio a conocer el programa de partidos para las finales de vuelta de todas las divisiones inferiores (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva).