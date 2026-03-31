ENCUENTRO NACIONAL DE MURGAS ARGENTINAS EN LAS FLORES

El próximo viernes 3 y sábado 4 de abril se realizará en nuestra ciudad un importante encuentro nacional de murgas que concentrará en Las Flores a varias delegaciones de murgueros que arribarán desde distintos lugares del país.

Dialogamos con el Director de la murga “Desquiciados de la luna”, profesor Fabian Pallero, quien nos contó como se desarrollará este importante evento en la ciudad, a 20 años del primer encuentro realizado tambien acá en Las Flores.

El día viernes, desde las 18 Hs, de manera gratuita, el público podrá disfrutar de la jornada de bailes murgueros en el Parque Plaza Montero, un lugar emblemático donde al día siguiente sábado, los participantes de este encuentro nacional tendrán la posibilidad de acceder a distintas clínicas vinculadas a la actividad artística que desarrollan.

La esencia murguera, entre sus principales características se destaca por la promoción de trabajo colectivo y comunitario, la construcción de espacios de reflexión ciudadana, la promoción y reconocimiento de los participantes como sujetos de derechos y defensores de los derechos humanos.

Se estima que más de 500 murgueros se integrarán como participes en este encuentro nacional que por primera vez tendrá su sede en Las Flores.

Audio Fabian Pallero – Entrevista realizada en el marco de los festejos de la ciudad el pasado miércoles 25 de marzo.