ENCUENTRO INFORMATIVO DEL PROGRAMA “FUERZA SOLIDARIA”

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano en conjunto con la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales se invita a instituciones y entidades de la comunidad a participar de un encuentro informativo con representantes del Programa Fuerza Solidaria de la Provincia de Buenos Aires.

Se trata de un fondo que otorga líneas de crédito destinadas a proyectos de Economía Social.

El encuentro tendrá lugar el jueves 12 a las 10:30 horas en el Salón Rojo Municipal.

En esta oportunidad llegará a nuestra ciudad el presidente de Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo, junto a su equipo de trabajo y el director regional / coordinador de Articulación Regional Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Diego Ginestra.

Las autoridades brindarán información y asesoramiento sobre cómo acceder a estos beneficios.

Pueden acceder al programa: Asociaciones sin fines de lucro; Fundaciones; Clubes; Sociedades de Fomento; Cooperativas; Comunidades indígenas; Mutuales; Federaciones; Cámaras; Agencias de Desarrollo; Organizaciones gubernamentales (municipios y/o dependencias provinciales); otras entidades vinculadas a la Economía Social.

Se invita a conocer esta importante herramienta de financiamiento y fortalecer juntos el desarrollo de proyectos locales.