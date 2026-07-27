Encuentro de Estudiantes por la Salud Mental

¿Estudiás Psicología, Trabajo Social, Acompañamiento Terapéutico, Sociología, Psicopedagogía, Terapia Ocupacional, Educación o una carrera afín a la salud? Te invitamos a sumarte a un encuentro para compartir ideas, debatir y pensar colectivamente cómo fortalecer el cuidado y la promoción de la salud mental en nuestra comunidad.

La propuesta surge desde Ronda, un programa del Área de Juventudes de la Municipalidad de Las Flores que promueve la salud mental a través de espacios de encuentro, escucha y participación con adolescentes y jóvenes.

Si te interesa aportar tu mirada y construir redes con otros futuros profesionales, te esperamos este Miércoles 29 de Julio en la Secretaría de Salud, Harosteguy 425.