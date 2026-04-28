En provincia de Buenos Aires la oposición presiona para activar la bicameral por la emergencia económica que complica a los municipios

En medio de la profunda crisis económica que afecta a los municipios bonaerenses, con restricciones financieras, caída de recursos y crecientes demandas sociales, algunos bloques opositores de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires reclamaron formalmente la inmediata conformación y puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Emergencia.

A través de un documento ingresado el 21 de abril en la Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados, los presidentes de los bloques de UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, y de PRO, Alejandro Rabinovich, solicitaron al presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, que impulse con urgencia la integración y convocatoria de la comisión prevista en el artículo 4 de la Ley Nº 15.561.

En la nota, los legisladores de la oposición destacan que el funcionamiento de la Comisión “resulta hoy imprescindible” frente al complejo escenario que atraviesan los distritos bonaerenses. Ante una fuerte alerta por la caída de recursos, cada vez son más los distritos que se le complica afrontar sus obligaciones.

“Los municipios se ven particularmente afectados por restricciones financieras, caída de recursos y crecientes demandas sociales. En este escenario, la Comisión constituye una herramienta clave para el análisis, monitoreo y ejecución de los fondos previstos por esta ley para los Municipios”, sostienen Garciarena y Rabinovich.

Los referentes de la oposición reclaman priorizar “las acciones necesarias para su pronta integración y convocatoria, a fin de garantizar su funcionamiento efectivo”, atendiendo a la urgencia que la situación amerita.

Esta comisión bicameral tiene como objetivo principal realizar el seguimiento, fiscalización y control de los fondos destinados a los municipios en el marco de la emergencia económica provincial, una herramienta que cobra mayor relevancia ante los ajustes y recortes de recursos nacionales que impactan directamente en las arcas locales.

El pedido se enmarca en un contexto de demoras previas en la conformación de la bicameral y de fuertes reclamos de intendentes de distintos signos políticos por mayores fondos de libre disponibilidad para hacer frente a obligaciones básicas como el pago de sueldos.

Hasta el momento, si bien ya fueron designados representantes de Diputados, aún restan definiciones en el Senado, lo que genera inquietud en la oposición respecto a la efectividad del mecanismo de control y distribución de recursos.

FUENTE: LA TECLA INFO