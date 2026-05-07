En nuestro partido un tornado hizo desastres en la zona rural

Mientras desde la ciudad se veía como el cielo se vestía de negro y preocupaba a los vecinos, nos llegaban a nuestro medio imágenes de un posible tornado que se observaba hacia el oeste del partido. Lamentablemente se confirmó que el fenómeno afectó a la zona rural, especialmente campos de La Porteña y en especial de Harosteguy donde hizo desastres en un establecimiento en particular.

Anoche nos llegó un audio del propietario del lugar quien confirmaba que lo mas preocupante fue que el viento tiró una vivienda lo que motivó la intervención de bomberos y fuerzas de seguridad ya que sus 4 ocupantes tuvieron que ser atendidos por golpes y traumatismos pero afortunadamente fuera de peligro.

La terrible fuerza del fenómeno que tocó tierra en ese lugar, además de reducir la vivienda a escombros, arrancó árboles de raíz, levantó y arrojó a varios metros a un tractor y hasta arrancó los alambrados.

En tanto, el pronóstico del tiempo sigue marcando alerta amarillo por vientos y algunas lluvias para éste jueves y viernes.