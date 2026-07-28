EN ESTAS VACACIONES DE INVIERNO, VUELVE LA COPA JOVEN

Desde hoy martes 28 al 31 de julio se va a vivir una semana a puro deporte con la Copa Joven, una competencia pensada para los cursos de 4° y 5° año de todas las escuelas de la ciudad y que ya logró instalarse como un clásico de las vacaciones de invierno.

La propuesta busca que los chicos y chicas puedan representar a su escuela, compartir con otros cursos y competir de manera sana. Cada equipo participará con un color, al mejor estilo de las Olimpíadas Juveniles, y sumará puntos tanto por los resultados deportivos como por el aliento de su hinchada.

Cronograma

Básquet: martes 28 – 14 hs – Playón Deportivo “Tano Falasco”

Fútbol: miércoles 29 – 10 hs – La Terraza

Tenis de Mesa y Truco: jueves 30 – 15 hs – Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”

Vóley: viernes 31 – 15 hs – Ex edificio Cattorini

Desde el Área de Juventudes se invita también a amigos y familias a que acompañen, ya que el objetivo principal no es solo ganar, sino disfrutar, alentar y vivir una experiencia de encuentro para toda la comunidad.