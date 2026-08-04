En el día del panadero, un panorama desalentador para el rubro

El sector panadero atraviesa su momento más crítico. En el Día del Empleado Panadero, que se conmemora este 4 de agosto, los referentes del rubro alertaron que en los últimos dos años cerraron más de 3.000 panaderías y se perdieron alrededor de 17.000 puestos de trabajo en todo el país.

Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo y secretario general del Centro de Industriales Panaderos, resumió el momento:

“Lamentablemente, este año no tenemos mucho para festejar debido a la gran cantidad de fuentes de trabajo que venimos perdiendo desde hace dos años. Diecisiete mil trabajadores quedaron sin empleo y cerraron 3.000 panaderías en todo el país. Más que festejar, estamos para llorar”.

El combo que ahoga al sector

Según explicó Pinto, la crisis responde a tres factores que golpean de lleno a las PyMEs y comercios de cercanía:

1. Aumento de tarifas: luz, gas y agua con subas fuertes.

2. Materias primas más caras: harina, grasas y demás insumos en alza.

3. Caída del consumo: menos poder adquisitivo en los hogares.

“Los industriales panaderos continuamos trabajando y buscando fortalecer el rubro, pero frente a esta grave situación económica y financiera y a las consecuencias del plan económico del Gobierno nacional, seguiremos perdiendo fuentes de trabajo y continuarán cerrando panaderías”, advirtió.

Consumo y confianza en baja

El diagnóstico del sector se da en un contexto de debilidad de la demanda.

Un informe de la consultora Scentia difundido por Infobae marcó que el consumo masivo cayó 2,7% interanual en junio y acumula un retroceso del 2,9% en lo que va del año.

A su vez, el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella registró una baja de 4,8% en julio respecto de junio, reflejando el deterioro en la percepción económica de los hogares.

Para el sector, sin un cambio de rumbo en materia de costos y consumo, el cierre de panaderías seguirá profundizándose en los próximos meses.

Fuente: infomiba.com.ar