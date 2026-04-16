En dos años de gestión Milei cerraron más de 24.000 empresas

La cantidad de empresas en Argentina cayó a un fuerte ritmo en los últimos dos años. De acuerdo con los datos procesados por la organización Fundar, basados en los registros administrativos de la Seguridad Social, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023 se produjo el cierre de 24.180 empresas. En detalle, había 512.357 unidades productivas registradas antes de la llegada de Milei y hay 488.177 en la actualidad.

Este fenómeno, lejos de estabilizarse, ha consolidado una tendencia que ubica a la actual gestión como el periodo de mayor destrucción neta de unidades productivas en sus primeros 26 meses de mandato, superando los registros de cualquier administración previa desde que se cuenta con series comparables.

El informe, denominado “Monitor mensual de empresas”, revela que la caída acumulada en la cantidad de empleadores no solo es profunda en términos absolutos, sino que destaca por su velocidad. El documento explica que el impacto se distribuye de forma muy variada a través de los diversos sectores de la economía, aunque con una incidencia marcadamente crítica en rubros vinculados al mercado interno y la infraestructura. En términos porcentuales, la reducción del parque empresarial activo refleja una parálisis que afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas.

Al analizar la serie histórica, el registro permite establecer una comparación directa con otros periodos de crisis económica. El informe de Fundar, elaborado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), señala que este retroceso ha superado la caída experimentada durante la crisis de 2001 y el periodo de restricciones sanitarias iniciado en 2020. No obstante, la particularidad del escenario actual reside en que el récord negativo se alcanza en los primeros 26 meses de un nuevo gobierno, un lapso en el que habitualmente se registran procesos de reacomodamiento o, en otros ciclos históricos, de leve recuperación. En esta oportunidad, la curva muestra una pendiente negativa constante que aún no ha encontrado un piso.

La distribución geográfica y sectorial

Dentro de los sectores más afectados, el transporte, el rubro inmobiliario y la construcción encabezan la lista de actividades con mayor pérdida de unidades económicas. La paralización de la obra pública y la retracción en los niveles de consumo han configurado un escenario de inviabilidad para miles de establecimientos.