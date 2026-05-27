EMMA JUAREZ EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR

El viernes 29 de mayo a las 21 horas en el Salón Rojo Municipal se presentará Emma Juárez, cantor y bailarín florense dedicado al folclore argentino desde muy temprana edad.

El ciclo Folclore para Escuchar, idea y producción de Fernando Calles con fuerte apoyo de la Municipalidad de Las Flores, en su 20ª edición, convoca en esta oportunidad a un artista florense qué, a pesar de su juventud, ya cuenta con un importante recorrido musical.

Emma es Profesor de Danzas Folklóricas argentinas y se ha destacado como integrante de bandas como Vieja Bordona de la ciudad de Las Flores y Viento en Contra de la ciudad de Tandil – grupos con los que participó en varios ciclos, eventos y festivales como Las Flores Canta, Festival del Ombú, Festival Mayor de Tango y Folklore de General Belgrano, Festival de Peñas y Fortines -.

Además, en la actualidad trabaja en un proyecto como solista que ya tuvo rodaje en eventos como La Peña de los Juárez, ciclo de peñas creado junto con la joven cantora Magali Juárez de la ciudad de La Plata, donde tienen participación cantores y cantoras de distintos pueblos del país.

Una muy buena oportunidad la del próximo viernes por la noche para disfrutar del talento musical del florense Emma Juárez, en un ciclo libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.