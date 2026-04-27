Eliana y Atahualpa nuevamente en lo mas alto del atletismo

La Secretaría de Deportes hace mención a la muy buena participación de Eliana Rafeca y Atahualpa Rodríguez en el 1° Meeting Internacional Serranías Puntanas, que se disputó desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de abril en San Luis.

Eliana intervino en la categoría de 40 a 45 años y se impuso en los lanzamientos de bala (6,51 m.), Jabalina (16,27 m.) y disco (16,56 m.); en tanto que Atahualpa (45 a 49 años) se consagró subcampeón en salto triple (10,20 m.) y 110 m. con vallas; y arribó 3° en la prueba de 400 m. con vallas.

En su llegada triunfal a Las Flores, lo atletas fueron recibidos en el veredón del Palacio Municipal por el intendente Fabián Blanstein y el secretario de Deportes, Favio Folini.