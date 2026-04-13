Suteba Las Flores informa que el próximo miércoles 15 de abril a las 19 hs en la sede de calle 25 de Mayo y Av. Sarmiento se hará la presentación de la lista celeste, en el marco de las elecciones 2026.
ULTIMAS NOTICIAS:
- NOCHE 150 DE «FOLCLORE PARA ESCUCHAR»
- Llamado a Asamblea de la Escuela de Educación Artística de Las Flores
- Fiestas patronales en la capilla Virgen de Luján de Rosas
- Las ventas minoristas pyme siguen en baja
- Transportistas de granos amenazan con un paro nacional y piden audiencia con el presidente
- Caminata por el Día Mundial del Patinador
- Elecciones SUTEBA 2026: presentación de lista
- CAMBIO DE HORARIOS EN LOS MUSEOS