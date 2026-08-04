El viernes 7 celebramos a San Cayetano con procesión y misa

Este viernes 7 de agosto se celebra al patrono del pan y del trabajo. En Argentina es una de las fechas religiosas más convocantes y que reúne fieles de todo el país que hacen largas filas en el famoso Santuario de San Cayetano de Liniers en Buenos Aires para rezar, agradecer o pedir empleo.

Tambien cada capilla organiza este dia para ceeebrar a San Cayetano, como en nuestra ciudad, donde el grupo Animador de la capilla San Cayetano invita a la comunidad a las diversas actividades que se desarrollarán para celebrar el día del santo patrono.

Desde este miércoles 29 de julio se reza la novena a las 17hs. mientras que el viernes 7 de agosto, Día de San Cayetano, se realizará la tradicional procesión desde la puerta de la capilla – Santamarina entre Bdo. de Irigoyen y Dorrego- con concentración a las 14:15 hs. Terminada la procesión se celebrará la santa misa y al finalizar se ofrecerá chocolate entre los presentes.