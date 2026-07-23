El Teatro Español presenta este domingo, todo el humor de Pablo Picotto

¡Se viene una noche a puro humor! El domingo 26 de julio a las 20:30 hs Pablo Picotto presenta en Las Flores un show imperdible que combina stand up y todos sus personajes más icónicos.

Por segunda vez en nuestra ciudad, el actor, humorista y creador de personajes desopilantes, vuelve al teatro local a presentar sus inteligentes y divertidas historias con formato de stand up.

Con más de 20 años como comediante, Picotto logró construir varios personajes y salirse del molde del típico humorista. En esta presentación su mirada particular le dará protagonismo al humor por sobre todo y por qué no, a alguna que otra reflexión sobre la vida. Un espectáculo para disfrutar y divertirse, para emocionarse con el pasado y pensar para adelante.

Una oportunidad única para disfrutar en vivo de la comedia de Picotto, ideal para ir solo o con amigos y terminar la semana con una sonrisa. El domingo 26 de julio a las 20:30 hs en el Teatro Español, Carmen 614.

Las entradas están a la venta en boletería del teatro o por Plateanet.