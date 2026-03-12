El teatro Español presenta la obra «Bajo Terapia»

El teatro español que recientemente ha iniciado la temporada 2026 presenta la obra «Bajo Terapia». EL éxito de la calle Corrientes y La Plata ahora en nuestra ciudad el proximo sábado 28 de marzo.

Con autoria de Matias del Federico y Daniel Veronese, «Bajo Terapia» es una comedia necesaria para reir y tambien reflexionar. Una obra llena de conflictos inesperados, con el humor como herramienta principal y en donde nada es lo que parece.

La presentación será a las 21:30 hs en la sala del Teatro Español -Carmen 614-. Las entradas ya se encuentran la venta en la boleteria del teatro.

Contiene lenguaje adulto.