El Taller de Teatro Del Borde con adolescentes presenta un Gran Varieté de humor

PABLITO CLAVÓ UN CLAVITO: ¡Gran varieté de humor Gran!

Del Borde invita a dos noches de humor, protagonizadas por los alumnos de los Talleres de Teatro/Adolescentes, con tres obras cada una, basadas en textos originales de Pablo Albarello.

Con dirección de Paula Echalecu, aptas para todo público y entrada a la gorra, la programación de esta propuesta es la siguiente:

Domingo 12 de julio a las 20 Hs:

Orientación Vocacional, con actuaciones de Juan Cruz Fernández, Trinidad Reynoso, Bianca Berro, Homero Tamburrino y Paz Duarte.

Mami, interpretada por Milo Oliveto, Sofía Bacigalupe y Valentino Dodaro

Lombrices, con Caetana Verteramo, Lautaro Duarte, Milena Ríos y Paz Duarte.

Sábado 18 de julio a las 21 Hs:

Pocketbar, protagonizada por Milena Ríos, Agustín Ramos, Caetana Verteramo y Homero Tamburrino.

Ansiedad oral, con actuaciones de Mateo Casey, Ranzo Rafeca, Milo Oliveto y Valentino Dodaro

Perdidas en el baño, interpretada por Guadalupe Ramos, Paz Duarte, Margarita Alvarado y Homero Tamburrino.

Las funciones serán en el Espacio Teatral Del Borde (B. de Irigoyen 570, Las Flores), que cuenta con el apoyo del INT, el CPTI y la Municipalidad de Las Flores.

El ingreso será por orden de llegada.

Redes: @delbordeteatro.