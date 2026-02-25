El semanario «Contexto» de Las Flores celebra 800 ediciones

El semanario Contexto está cumpliendo un importante número de salidas en 17 años que ya forma parte de la información en Las Flores. El periódico de la ciudad salió hoy a la calle con su edición número 800.

Leandro Eluaiza, propietario, recordó cómo fue esa primera edición, cual fue la tapa y como fue instalándose y siendo el único medio informativo gráfico en nuestra ciudad.

“Empezamos el 20 de octubre del 2009 imprimiendo en Buenos Aires y fue una edición para le recuerdo y para el olvido por otro lado por todo lo que pasó. Repartimos 3000 diarios al azar tirandolos por debajo de la puerta, las primeras dos ediciones gratuitas hicimos. Durante un año imprimimos en Bs As hasta que empezamos a imprimir en una imprenta de La Plata, así dos años más hasta que nos mudamos a Las Flores”, recordó.

Con una logística difícil, porque la información se armaba en La Plata, se mandaba a imprimir y después se mandaban los ejemplares nuestra ciudad para repartir. Fueron años de mucho trabajo hasta que se instaló la familia acá, con lo que implica trasladar maquinarias y empezar una vida familiar en otro lado. “Cuando nació nuestra segunda hoja decidimos volver a Las Flores, fue todo un desafío”, contó Leandro.

A pesar del avance y los cambios en los medios de comunicación, Contexto continúa vigente en la calle y cada semana los florenses eligen informarse a través de la noticia impresa. “Desde la primera edición tuvimos una aceptación bastante grande. Hoy tenemos muchos suscriptores y no se caen con el tiempo”, expresó.

Con mucho esfuerzo –por los costos que esto conlleva- el semanario se sostiene año tras año, “y porque es muy necesario tener algo así en los pueblos”, comenta el titular del medio.

Con oficinas en el Barro Traut -Avellaneda 1363- semanario Contexto sale cada miércoles y se puede conseguir en todos los kioscos de la ciudad o recibir en el domicilio por suscripción.