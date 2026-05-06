El sábado gran peña y baile familiar a beneficio de la Escuela N°2

Este sábado 9 de mayo la cooperadora de la Escuela N°2 organiza una gran Peña Folclórica y baile en el Club Juventud Deportiva.

Hoy en Frecuencia Personal nos visitaron Karen Acevedo y Carina Arrien, Vicepresidenta y Secretaria de la Asociación Cooperadora invitando a toda la comunidad a colaborar con la institución educativa.

“Este año apostamos a más, ya que el año pasado nos fue muy bien con un evento similar y pudimos comprar un aire acondicionado y un televisor para cada aula”, comentaron las chicas.

Con mucho trabajo y dedicación, este año, los papás de la escuela decidieron organizar el evento que logra reunir una gran cantidad de artistas, auspiciantes y colaboradores que ayudan al objetivo final que es recaudar fondos para nuevos proyectos. “Nuestro objetivo ahora es poder hacer un portón para los proveedores, en el acceso al comedor. Además, la renovación del espacio lúdico, espacio externo, el patio. Y también queremos hacer un mini laboratorio, si bien no hay un espacio físico y eso depende de otras cuestiones queremos que los chicos puedan tener los elementos”, explicaron las mamás.

Las entradas preventa para la peña se consiguen en la escuela –Abel Guaresti y Carramasa- o por el Instagram de la asoc. Coop. –cooperadora.ep.n2- a 12.000 pesos. En puerta el valor será de 15.000 pesos.

Actuarán artistas locales, entre ellos Camila Carabajal, Agustin Loyarte, Pia la chamamecera, grupos de danza de La Tacuara y Estilo Gaucho. Grupo Décadas y el cierre con La Voladura. Además baile familiar con Daniza, Dilema y el cierre con Capricho de amor.

Las puertas se abrirán a las 20:30 hs para comenzar a las 21, 21:15 aproximadamente. Y habrá servicio de cantina y parrilla a cargo de la cooperadora.

Estánn todos invitados este sábado al Club Juventud Deportiva a colaborar con la Escuela 2, además con la compra de la preventa se participa de sorteos de obsequios el dia del evento.

“Los esperamos a todos, apostamos a que sea familiar”, expresaron.