EL SÁBADO: CORTE PROGRAMADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que el día sábado 27 de junio de 2026, en el horario de 08:30 a 12:30 hs, se realizará un corte programado del servicio de energía eléctrica que afectará a la siguiente zona:

* Línea Pardo / Dr. Harosteguy, desde la Escuela Agraria inclusive.

La interrupción del servicio se debe a la ejecución de tareas de mantenimiento y reestructuración en líneas de Media Tensión, trabajos necesarios para mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico.

Para mayor información, los asociados podrán comunicarse con el Sector Redes al teléfono (2244) 442063 o acercarse personalmente a Av. Carmen y Pellegrini.

Las tareas serán suspendidas en caso de lluvia.

Agradecemos su comprensión y solicitamos disculpas por las molestias que esta interrupción pueda ocasionar.

Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.

Tu Cooperativa, Nuestro Compromiso