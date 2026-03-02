El paro docente de hoy postergó el inicio de clases en las escuelas públicas de la provincia

Es la primera vez que se posterga el inicio del ciclo lectivo en 6 años. Docentes bonaerenses y de otras 14 jurisdicciones realizan este lunes una huelga en reclamo de mejoras salariales

El ciclo lectivo 2026 comenzó atravesado por un fuerte conflicto sindical que afecta, además de la provincia de Buenos Aires, a 14 provincias más y puso en suspenso el regreso a las aulas de casi siete millones de estudiantes. La medida de fuerza fue convocada a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y tiene impacto en establecimientos primarios y secundarios de gestión pública.

Sin embargo, el dato político más relevante se registra en la Provincia de Buenos Aires: por primera vez en seis años, el distrito más grande del país no podrá garantizar el inicio normal de clases debido a un paro docente que alcanza tanto al sistema público como al privado, ya que también se sumó el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

En Las Flores, las escuelas públicas hoy no recibieron a sus estudiantes, pero si lo hicieron las privadas -Dante Alighieri y San Miguel- que arrancaron normalmente el ciclo lectivo 2026.

A esta medida de fuerza de los docentes se suma el paro de auxiliares el mares 3 de marzo, por lo cual, el inicio de clases se programó para el miercoles 4 en la mayoria de los jardines y escuelas primarias de la ciudad.

Una postal repetida en 15 provincias

El paro nacional interrumpirá el inicio de actividades en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

La protesta incluye reclamos históricos: convocatoria a la paritaria nacional docente, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), refuerzo del presupuesto educativo y recomposición salarial frente a la inflación.

El primer paro contra Axel Kicillof

Para el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el escenario es especialmente incómodo. Desde que asumió en 2019, su administración había logrado iniciar cada ciclo lectivo sin conflictos gremiales de magnitud.

La provincia concentra el sistema educativo más grande del país:

-Más de 360.000 docentes en 18.000 establecimientos públicos.

-Subsidios salariales para otros 60.000 trabajadores de colegios privados.

-5,2 millones de estudiantes.

-El 27% del presupuesto provincial —estimado en 43 billones de pesos— destinado a educación.

Cada punto porcentual de aumento salarial representa miles de millones adicionales para las arcas provinciales.

Paritaria estancada y oferta rechazada

Tras negociaciones que se extendieron durante la primera quincena de febrero, el Frente de Unidad Gremial Docente (FUGD) rechazó la propuesta oficial de incremento del 3% para enero, que incluía un 1,5% retroactivo a diciembre.

“Es insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo”, argumentaron los sindicatos.

La oferta elevaba el salario de:

-Un docente ingresante a $762.200.

-Un maestro con “quinta hora” (jornada extendida) a $961.000.

-Un docente con doble cargo (jornada completa) a $1.524.300.

El Gobierno provincial convocó a una nueva reunión paritaria para el miércoles 4 de marzo, con docentes a las 11 y estatales a las 13. El margen de negociación es acotado: antes del 13 de marzo debe definirse el nuevo esquema salarial para iniciar el proceso de liquidación.

Desde la Gobernación admiten la tensión, aunque aseguran que buscarán que “todas las escuelas tengan clases normalmente” en los días posteriores.