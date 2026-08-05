Confirmado: El Papa León XIV visitará Argentina en noviembre

El Papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a América del Sur del 6 al 17 de noviembre, con a la visita a tres naciones del cono sur: Uruguay, Argentina y Perú.

El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.

No se precisó el orden de las actividades dentro de cada destino ni informó cuánto tiempo permanecerá en cada ciudad. Tampoco se detallan los lugares en los que se desarrollarán los actos oficiales y religiosos, información que se dará a conocer más adelante.

Fuente: Vatican News