EL MUSEO Y BIBLIOTECA “BIOY CASARES” DE PARDO CELEBRA SU 23° ANIVERSARIO

Este domingo 31 de mayo, a partir de las 16:30 horas, se realizará una mateada abierta a la comunidad en el andén de la antigua estación de ferrocarril de Pardo, donde hoy funciona el Museo y Biblioteca “Adolfo Bioy Casares”.

La propuesta invita a celebrar sus 23 años de historia, conversar sobre sus orígenes, su presente y los proyectos que siguen dando vida a este espacio.

Será una tarde para compartir y seguir manteniendo viva la historia de Pardo, su cultura y su gente.