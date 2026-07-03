El Municipio exige responsabilidad extrema ante el hallazgo de residuos patogénicos en la Planta de Tratamiento

La Municipalidad de Las Flores se dirige a la comunidad, y muy especialmente a los efectores, profesionales e instituciones del ámbito de la salud y la sanidad, para manifestar su más enérgica preocupación y advertir sobre un hecho de extrema gravedad detectado en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de nuestra ciudad.

El pasado 30 de junio por la mañana, durante las tareas habituales de separación y clasificación manual que realizan nuestros operarios municipales, se detectó la presencia flagrante de materiales altamente peligrosos y de riesgo sanitario mezclados de forma desaprensiva dentro de las bolsas de residuos domiciliarios comunes. Entre los elementos hallados se identificaron jeringas con agujas colocadas, sondas, guantes descartables y gasas con restos de sangre, además de recipientes con muestras biológicas y cajas de medicamentos.

Ante esta situación, el Municipio actuó de forma inmediata y tajante para proteger la salud de sus trabajadores y de la población en general. Se puso en marcha el protocolo pertinente ante estas situaciones, se dio intervención urgente para proceder al resguardo de los elementos e iniciar tareas de investigación.

En general la utilización y manipulación de este tipo de elementos patogénicos y biológicos corresponde exclusivamente a profesionales habilitados, consultorios médicos, laboratorios, clínicas, farmacias, veterinarias y servicios de enfermería o atención domiciliaria, tanto formales como informales, por considerarse residuos peligrosos (Ley 24.051 y cc). Son estos actores quienes, por normativa ambiental y sanitaria vigente, tienen la obligación absoluta de contratar circuitos especiales de recolección de residuos patogénicos y jamás descartarlos en las bolsas negras habituales de residuos orgánicos.

Asimismo, instamos a cada vecino de Las Flores a convertirse en custodio de su propia seguridad. Si usted o un familiar reciben atención médica o de enfermería en su domicilio, exija siempre al profesional interviniente que retire y disponga los materiales descartables en los recipientes rígidos y específicos que ellos mismos deben proveer por ley.

Detrás de cada bolsa de residuos domiciliarios que se abre en nuestra planta hay un trabajador municipal. Hombres y mujeres con familias que los esperan sanos en sus hogares y que realizan una tarea esencial para el orden de nuestra ciudad. Exponerlos a pinchazos, infecciones o contagios por negligencia es un acto intolerable que atenta contra la salud pública y el medio ambiente.

La responsabilidad es de todos. Es muy importante contar con el compromiso ético y legal de quienes ejercen la medicina y la salud en nuestra comunidad.