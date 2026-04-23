EL MUNICIPIO AVANZA EN UN ACUERDO CON GREMIOS PARA UNA RECOMPOSICIÓN SALARIAL

El intendente Fabián Blanstein encabezó una reunión de trabajo con representantes de los gremios municipales, acompañado por el secretario de Economía y Modernización, Raúl Juanateguy, y el secretario de Gobierno, Martín Boggini.

Del encuentro participaron referentes de la Asociación de Empleados Municipales, ATE y UPCN, con quienes se analizó la situación económica actual y las posibilidades de avanzar en una recomposición salarial.

Durante la reunión, el intendente expuso distintas medidas que se vienen implementando en la gestión, vinculadas al ordenamiento, la optimización de recursos y la readecuación de servicios, con el objetivo de mejorar la eficiencia del Municipio sin afectar la calidad de las prestaciones que se brindan a la comunidad. En ese marco, se presentaron datos concretos, en cifras y porcentajes, que reflejan el impacto de estas decisiones en las finanzas municipales.

Asimismo, se abordó el contexto general, marcado por una disminución en los ingresos por coparticipación provincial, vinculada tanto a la caída de la actividad económica como a la reducción de transferencias desde el Gobierno nacional hacia la Provincia, lo que repercute en los recursos disponibles para los municipios.

En este contexto, el Ejecutivo elevó una propuesta orientada a una recomposición salarial que se vería reflejada en los haberes del mes de mayo. La misma será puesta a consideración de las bases de cada uno de los gremios. Las partes coincidieron en la importancia de sostener el diálogo y valoraron las alternativas presentadas, entendiendo la situación económica actual.

El acuerdo definitivo se definirá el próximo viernes por la mañana, una vez que los gremios realicen las consultas correspondientes con sus afiliados. Posteriormente, se informarán los alcances de la propuesta a los trabajadores municipales y a la comunidad en general.