El Ministro Javier Rodriguez visitó nuestra ciudad

El Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, visito nuestra ciudad el pasado sábado y en una rueda de prensa con los medios locales se refirió a los proyectos que se vienen realizando en nuestra ciudad referidos con la faena y con el enorme potencial que tiene relacionados a la charcutería. Hizo hincapié en las oportunidades de trabajo que generan estas obras, “Posicionando a Las Flores con el desarrollo de los chacinados. Proyectos como este que aporten desde la faena e incorporan otros elaboramientos que favorecen el arraigo al lugar”, expresó Rodriguez. Destacando que la obra se encuentra en los tramos finales.

Tambien, el ministro respondio sobre otros temas:

Caminos rurales:

«Llevamos en la provincia más de 450 obras en caminos rurales que conectaron más de 200 localidades que antes con dos días de lluvia quedaban aisladas».

«En impuestos es importante destacar cuanto aporta el sector agropecuario y a donde va, de cada 40 pesos que aporta la provincia quedan solo 7. Esto en general en la provincia no solo de impuestos del agro, por eso nuestro planteo al gobierno nacional para pedir que hace con eso que no vuelve. Esta claro que lo que el gobierno nacional habla de un superávit se logra reteniendo los recursos que le corresponden a las pcias».

Inseguridad:

«Tenemos una inversión inédita que permitió que los móviles de patrulla rural se renueven, también en capacitación y con un trabajo particular, todo esto muestra le camino que se ha ido construyendo de a poco».

Por otra parte y haciendo referencia a la muestra avícola que se desarrolló durante este fin de semana en nuestra ciudad, Rodriguez manifestó:

«Creo que es un verdadero desastre la política internacional del gobierno, hoy tenemos una situación difícil con la avicultura y el mercado chino y no se está pudiendo resolver y eso tiene que ver con un posicionamiento del gobierno nacional que ha priorizado una alianza absoluta con Israel y Estados Unidos por sobre los verdaderos intereses que tienen que ver con la producción argentina. Brasil, China son nuestros principales socios comerciales y hoy nos encontramos con una situación complicada, con productores que piden la necesidad de establecer el mercado chino, por ejemplo».

Ademas de estos temas, el Ministro comentó que se trataron junto al intendente Blanstein una “Agenda amplia donde proyectamos algunas otras cuestiones. Estamos trabajando en otros proyectos que cuando se puedan expresar lo haremos, para no adelantarnos”, dijo.

Acompañaron al Ministro Rodriguez, Carla Seain, Subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ingeniero Alberto Gelené y funcionarios locales.