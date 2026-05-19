El miércoles 20 Marcha Federal por la salud pública en rechazo a los recortes del gobierno

En un contexto de creciente preocupación por el deterioro del sistema sanitario, organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud convocan a una Marcha Federal por la salud que se realizará el próximo 20 de mayo hacia el Ministerio de Salud nacional, en reclamo por los recortes impulsados por el gobierno del presidente Javier Milei.

Entre los principales puntos de alerta, señalan el desfinanciamiento y la interrupción de programas clave como Remediar, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales para millones de personas; dificultades en la distribución de vacunas del calendario nacional, con demoras y faltantes en distintas jurisdicciones; y el abandono de las políticas de salud mental en un contexto de creciente demanda.

“Estamos viendo cómo el ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento”, señaló Manuel Fonseca, impulsor del Foro por el Derecho a la Salud.

En esa línea, el médico y referente de la organización de la Marcha Federal por la salud remarcó: “la situación impacta especialmente en los sectores más vulnerables, que dependen exclusivamente del sistema público para acceder a atención, medicación y cuidados. Exigimos la restitución de programas sanitarios, la normalización en la provisión de medicamentos y vacunas, y el fortalecimiento urgente del sistema público de salud”.