El jueves sesión ordinaria con extenso orden del día

El jueves 14 de mayo se llevará a cabo a las 19.00 hs una sesión ordinaria en el Salón de Sesiones Oscar Alende del HCD a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Izamiento de la Enseña Nacional

2. Homenajes.

3. Acta 1784.

Comunicaciones del Departamento Ejecutivo

4. Expte DE 85, P ord, creación programa municipal integral de gestión y recolección de residuos urbanos: Programa Limpia 360.

5. Expte DE 84, P ord, creación programa Sinergia Mayores.

Asuntos de Vecinos

6. Expte V 75, solicitud placita de juegos en espacio calle Wilde y Harosteguy.

7. Expte V 74, solicitud puesta en valor tanques de agua ferroviarios.

Proyectos de Ordenanza

8. Expte LLA 81, implementación servicio consulta y terapia online en el ámbito salud.

Proyectos de Decreto

9. Expte LLA 79, apartamiento cargo (salud) funcionario municipal.

10. Expte LLA 80, apartamiento cargo (obras publicas) funcionario municipal.

11. Expte TxLF 86, repudio políticas nacionales debilitamiento sistema salud y desfinanciación programas sanitarios.

12. Expte ALF 88, gestión reunión director Protección ciudadana (hechos delictivos y de violencia ocurridos recientemente).

13. Expte ALF 89, gestión reunión tema: recolección hojas y ramas, residuos en punto limpio y limpieza de calles.

Proyectos de Comunicación

14. Expte LLA 82, informe varios puntos respecto al parque automotor municipal,

15. Expte LLA 83, informe varios puntos, convenio entubamiento canal 17 de Octubre.

16. Expte ALF 87, informe cantidad becas (Universidad Quilmes).

Proyectos de Resolución

17. Expte TxLF 77, limpieza terrenos Pellegrini y Gardel e/ Peron y Alsina.

18. Expte TxLF 76, construcción bicisenda Av. 17 de Octubre e/ V. Paz y Peron.

19. Expte TxLF 78, solicitud reductor velocidad Pellegrini e/ Peron y Alcorta.

Despachos de Comisiones

Comisión Plenaria

20. Expte LLA 47, P decreto, convocatoria director Teatro Español y vecino.

20bis. Expte DE 72, P ord, implementación régimen único código descuento

21. Expte DE 52, P ord, reconoc. Antigüedad empleado municipal.

22. Expte ALF 66, P ord, leyenda a documentación legislativa “2026 Año del 170° Aniversario de la Ciudad de Las Flores”

23. Expte DE 63, P ord, cesion sector emprendimiento gastronómico (P. P. Montero).

24. Expte DE 65, P ord, cesión sector emprendimiento gastronómico (P. P. Montero)

25. Expte DE 64, P ord, cesión servicios náuticos en laguna.

26. Expte LLA 73, P ord, modif art. 132 de Ord 3339/2021 (reglamento transito).

Comisión Desarrollo Local

27. Expte TxLF 26bis, P ord, otorgamiento comprobante reclamos corralón municipal.