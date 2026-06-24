El jueves sesión ordinaria en el Concejo Deliberante

Mañana jueves 25 de junio, Sesión Ordinaria a las 19.00 hs en el Salón de Sesiones Oscar Alende del HCD.

Se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Izamiento de la Enseña Nacional

2. Homenajes.

3. Acta 1787.

3 bis, Banca Abierta.

Comunicaciones del Departamento Ejecutivo

4. Expte DE 129, P ord, convenio vehículo traslado minusválidos.

Comunicaciones Oficiales

5. Expte SUTCAPRA 110, nota normalización actividad eventos públicos y privados.

6. Expte ACDLF 133, declaración patrimonio histórico, cultural y paisajístico del Parque Plaza Montero y Régimen de Protección y Uso.

Asuntos de Vecinos

7. Expte V 132, solicitud banca abierta, tema sorteo viviendas.

Proyectos de Ordenanza

8. Expte LLA 139, régimen complementario de ingreso y permanencia municipal.

9. Expte LLA 138, modif, ord impositiva fiscal, eximición pago derechos licencia conducir veteranos de guerra, héroes guerra Malvinas, ex soldados conscriptos que estuvieran bajo bandera, reincorporados y/o movilizados durante el conflicto.

10. Expte LLA 137, unificación y modificación ord habilitaciones comerciales minimercados, supermercados e hipermercados.

Proyectos de Decreto

11. Expte LLA 140, gestión reunión Director Centro Monitoreo.

Proyectos de Comunicación

12. Expte TxLF 134, informe varios puntos obras en la casa histórica Dr. Harosteguy.

13. Expte ALF 135, informe Camuzzi cobro tasa municipal en factura de la empresa.

Proyectos de Resolución

14. Expte ALF 136, colocación señalización vial vertical Prohibido Girar a la Izquierda Carmen y Pueyrredón.

15. Expte LLA 141, adhesión resolución (nuevo sistema desregulado de VTV).

Despachos de Comisiones

Comisión Desarrollo Local

16. Expte TxLF 98, P ord, creación programa salud mental comunitaria.

17. Expte V 75, P resolución, instalación plaza de juegos Wilde y Harosteguy.

Comisión Plenaria

18. Expte TxLF 95, P resolución, rechazo proyecto reforma régimen zona fría.

19. Expte LLA 18, P ord, creación programa monitoreo calidad agua.

20. Expte ALF 89, P decreto, gestión reunión recolección hojas y ramas.

21. Expte TxLF 96, P decreto, modif. Art 96, reglamento interno.

22. Expte AJ 143/25, P decreto, creación único registro reclamos.

23. Expte DE (LLA 14) P decreto, resp Comunicación 06, acciones centro monitoreo.

24. Expte DE 51, P ord, adhesión régimen inversiones y creación beneficios fiscales.

25. Expte TxLF 127, P resolución, convenios para realización 12 viviendas.

26. Expte LLA 107, P comunicación, informes listados preseleccion y sorteo viviendas.