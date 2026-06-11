EL INTENDENTE VIAJA HOY A LA CIUDAD DE LA PLATA PARA AGILIZAR LA RESOLUCIÓN RESPECTO DE LO OCURRIDO EN EL SORTEO DE LAS 110 VIVIENDAS

El municipio realizó las presentaciones oficiales y aguarda el inminente dictamen de los organismos.

​La Municipalidad de Las Flores informa que, en continuidad con las acciones que viene desarrollando el intendente Fabián Blanstein desde el pasado jueves 4 de junio, se ha concretado la presentación formal de las respectivas notas en las cuales se expone lo ocurrido en el sorteo y se solicitan instrucciones para la resolución del tema, ante las autoridades del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, del Instituto de la Vivienda – I.V.B.A. y de la Escribanía General de Gobierno, todos organismos provinciales.

El contenido de estas misivas, que ya había sido adelantado vía contacto telefónico el viernes 5 de junio, originó la formación de expedientes administrativos en las citadas dependencias.

Asimismo, se envió a estas entidades provinciales material audiovisual de los distintos momentos del desarrollo del sorteo público, para colaborar en la toma de las decisiones que se evalúen.

​El intendente Blanstein mantiene contacto permanente, a la espera del dictamen legal y la resolución inminente de las áreas mencionadas del Gobierno de la Provincia.

Con la firme intención de seguir bien de cerca este tema tan trascendente para nuestra comunidad y acelerar las soluciones respectivas, el intendente municipal viajará mañana a la ciudad de La Plata, lugar donde mantendrá un encuentro con los funcionarios responsables.

A continuacion las notas elevadas al gobierno provincial_

Nota Menéndez Nota Sidoti Nota Batakis